Автолюбители России объявили войну частникам с радарами. DEITA.RU выяснила самые распространённые и оригинальные методы борьбы с "барыгами".

Несмотря на планы правительства запретить деятельность частников с радарами на дорогах, коммерсанты продолжают караулить автомобилистов вместе с треногами на обочинах дорог и в придорожных кустах. При этом в большинстве случаев приборы видеофиксации устанавливаются незаконно, с нарушением административного кодекса, а также правил ПДД. Автомобильные эксперты рассказали о том, как в российских регионах борются с поборами на дорогах, и чем заканчивается это противостояние, сообщает DEITA.RU.

Способ №1

Не самый безопасный, но один из самых действенных - закрасить баллончиком с краской объектив прибора видеофиксации нарушений. Этот метод используют некоторые водители в центральной части страны, особо обозленные на бизнесменов. Однако нужно помнить, что порча чужого имущества может грозить мстителю двумя годами лишения свободы по статье 167 УК РФ. Такой способ не пользуется большой популярность еще и потому, что мало у кого из водителей есть с собой баллончик с краской.

Способ №2

Некоторые автомобилисты, увидев треногу на дороге, возвращаются на 100-150 метров до зафиксированного места дислокации объекта и втыкают на обочине самодельный знак из картона, который предупреждает водителей о приближении к радару. Тем самым пресекается нарушение коммерсантов, а именно пункт 8.23 "Фотовидеофиксация", согласно которому перед зоной действия радара должны стоять знаки, предупреждающие о фиксации скорости. Этот способ не противоречит законодательству, поэтому многие россияне часто прибегают к нему.

Способ №3

Пожалуй, самый оптимальный метод, как не попасть на камеру - купить «антирадар», цена которого колеблется от одной до десяти тысяч рублей, разница только качестве сигнала. Во время приближения к камере антирадар пищит, предупреждая о том, что впереди находится прибор фиксации видеонарушений. Водитель сбрасывает скорость и лишается «письма счастья».

Способ №4

В интернете уже насчитываются десятки видеороликов, герои которых не боятся ударить по камере, опрокинуть ее или даже сбить на большой скорости. Однако возвращаясь к первому способу - с точки зрения закона, такие водители рискуют собственными деньгами, а иногда и свободой, так как порча чужого имущества - это административная, а в редких случаях и уголовная ответственность.

Способ №5. С хитринкой.

Один из самых изощренных методов придумали сибирские водители. Стоящий на дороге «видеолюбитель» с треногой успел разозлить автомобилистов до такой степени, что они записали цвет и марку машины владельца переносной станции. После этого с помощью фотошопа подделали госномер и прикрепили его к машине, максимально похожей на авто злополучного коммерсанта.

Проверив дорогу на предмет отсутствия инспекторов ДПС, водители несколько раз пролетели мимо камеры частника со скоростью 150-160 км/ч при допустимых на этом участке 60 км/ч. При этом «липовый номер» четко попал в объектив радара. В итоге владелец камеры получил штрафов с собственной камеры более чем на 20 тысяч рублей. С тех пор на участке этой дороги его больше не видели.

По словам автоюриста Александра Шакуро, сам принцип использования камер заключается в том, чтобы предотвращать аварийные ситуации на опасных участках дорог. «Возложение таких полномочий на частников прямо противоречит этому принципу. Цель коммерсантов - насобирать как можно больше нарушений для получения финансовой выгоды. Поэтому они устанавливают приборы не в очагах опасности, а там, где водители "топят" и даже не подозревают, что их снимает скрытая камера. Кроме этого, никаких предупреждающих знаков о работе систем видеофиксации на дороге коммерсанты ставить не обязаны. Да и зачем - сегодня они установят прибор здесь, а завтра переедут на другое место», - добавил он.

Напомним, в Госдуме заявили о намерениях забрать полномочия по фиксации нарушений ПДД у частников, и автолюбители поддерживают такую инициативу.

Максим Низкодубов