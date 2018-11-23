8 Марта в петербургское женское кафе «Симона» вторглась компания мужчин с тюльпанами, сообщает DEITA.RU. Они проигнорировали просьбы девушек уйти и покинули помещение только после того, как проговорили поздравление и оставили принесенные цветы, записав это на видео. На данный момент ролик активно распространяется в социальных сетях.

Потревоженные посетительницы также перешли на крик и брызнули одному из парней в лицо перцовым баллончиком.

В качестве ответной меры феминистки провели у Дворца бракосочетаний на Английской набережной акцию протеста. Они соорудили из подаренных тюльпанов «могилу патриархата» и уложили в неё голого мужчину. Рядом разместили плакат с надписью: «Ваши цветы прорастут на могиле патриархата».

Анастасия Туркова