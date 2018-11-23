В преддверии 8 марта DEITA.RU поздравляет всех женщин с наступающим праздником и рассказывает о представительницах прекрасного пола в рядах приморских политиков.





Людмила Талабаева

Людмила Талабаева занимает сразу две важных должности: члена Совета Федерации РФ и секретаря приморского отделения «Единой России». Обладает большим авторитетом среди коллег и однопартийцев.





Светлана Горячева

Ещё один представитель Приморья в верхней палате российского парламента. Светлана Горячева - член Совета Федерации от Приморского края. Она - опытнейший политик, начавший свою общественную деятельность ещё в начале девяностых.





Виктория Николаева

Единственная женщина депутат Госдумы, представляющая Приморский край. Кроме законотворчества, Виктория Николаева занимается благотворительной и общественной деятельностью, курирует социальные проекты.





Эльмира Глубоковская

Бывший депутат Госдумы от Приморья, сохранившая своё влияние в политическом истеблишменте региона. Пользуется большим авторитетом у работников медицинской сферы края, ведёт общественную деятельность.





Елена Новицкая

Председатель Думы Владивостока прошлого созыва и его заместитель в нынешнем. Елена Новицкая курирует партийные региональные проекта, а также обладает титулом «Женщина Года» 2013 по версии пиар агентства P.R.R.





Роза Чемерис

Муниципальный депутат, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности в Думе Владивостока. Автор и ведущая своей программы на общественном телевидении Приморья и популярного телеграм-канала.





Юлия Толмачева

Депутат Законодательного Собрания Приморского края. Юлия Толмачёва – единственный депутат, представляющая «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Занимается социальной политикой и защитой прав граждан.





Лариса Белоброва

"Серый кардинал" приморской политики. Жена бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Лариса Белоброва владеет большими капиталами, обширными связями и сердцами многих приморцев, которые она покорила в качестве актрисы.

Дмитрий Шевченко