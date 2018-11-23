В Подмосковье сотрудники скорой медицинской помощи «сливали» в похоронное бюро личные данные об умерших пациентах. За каждого покойника медикам полагалось по 9 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в СУ СК России по региону, в махинациях уличили специалистов Московской областной станции скорой медицинской помощи. Имея доступ к личным данным умерших, они сообщали их представителям фирмы, предоставлявшей услуги по погребению. В результате сотрудники похоронного бюро сразу обращались к родственникам покойных и предлагали свои услуги.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенного лицом с использованием своего служебного положения». Проводятся обыски не только по месту жителей «ритуальщиков» и медиков, но и в похоронном агентстве, и в диспетчерской скорой помощи. Изъята документация, имеющая значения для уголовного дела, компьютерная техника и телефоны.

Ранее прошла информация, что в предстоящем апреле Минстрой рассмотрит новый закон, которые позволит полностью ликвидировать криминальные схемы в сфере похоронных услуг. Кроме того, он поможет наказать всех недобросовестных «ритуальщиков» и медиков.

Екатерина Брязгунова