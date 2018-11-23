В Красноярске были задержаны два подозреваемых в подготовке поджога городской администрации, сообщает DEITA.RU.

Полиции удалось вовремя задержать злоумышленников, которыми оказались мужчины 25 и 27 лет. Оба пиромана отправились на психиатрическое обследование.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» и «Хулиганство».



История произошла в минувшее воскресенье, 3 марта, однако официальный комментарий пресс-секретаря краевого МВД Владимира Юрченко с подробностями о задержании подозреваемых был обнародован только в четверг, 7 марта.

Дмитрий Шевченко