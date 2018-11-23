Утром в субботу, 23 февраля, некоторые особо отчаянные представители мужского пола Дальневосточной столицы решили отпраздновать День защитника Отечества на льду, чтобы вечерком отведать свежевыловленной рыбки, сообщает DEITA.RU.

Судя по снимкам, опубликованным в паблике dpskontrol_125rus, несмотря на стабильный плюс мужчины отправились на подледную рыбалку в район Спортивной набережной и в пригород Владивостока.





Невооруженным глазом видно, что рыбачат экстремалы на подтаявших льдах, где в нескольких метрах уже можно наблюдать чистое ото льда море. Однако это никого не смущает. Мужики упрямо продолжают сидеть на льдине, в ожидании то ли клева, то ли незабываемых приключений на оторвавшейся льдине в открытом море.

Пользователи Instagram осудили поступок владивостокцев. «На улице плюс, а рыбаки все ловят», «Приключений на свою жопу ловят», «Угольная вся в рыбаках», «А потом будут их ловить. Так и появляются объявления: «Ушёл и до настоящего времени не вернулся...», «Адреналиновые наркоманы», — пишут комментаторы.





Стоит отметить, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует гражданам не выходить на лёд, так как это опасно для жизни. За минувшую аномально теплую зиму под лед ушел не один десяток автомобилей, в том числе в салоне которых находись люди.

Екатерина Брязгунова