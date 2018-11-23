Во вторник, 5 марта, в Международном аэропорту Владивостока заявили, что неприятная ситуация с животным на взлетно-посадочной полосе произошла впервые за последние пять-семь лет, сообщает DEITA.RU.

Также в пресс-службе отметили, что проверка по факту наезда самолета на собаку ранним утром 3 марта продолжается. Она будет окончена не раньше среды или даже четверга.

Напомним, столкновение никаким образом не повлияло на работу аэропорта. Он продолжил работать в штатном режиме.

Екатерина Брязгунова