В бухте Патрокл камень, отлетевший от винта аэросаней, разбил стекло Honda CR-V. Владельцы аэросаней уехали, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика newsbox24.tv, женщина выбралась к морю отдохнуть, но их отдых нарушил шум несущихся по берегу аэросаней. Отдыхающие были в шоке: амфибия выскочила с моря на сушу. Хозяева приступили к погрузке аэросаней на грузовик, но тут они столкнулись с трудностями. Чтобы ускорить процесс, водитель поддал газу, и амфибия начала разбрасывать камни, один из которых и прилетел в стекло Honda CR-V.

После этого аэросани были погружены на прицеп, и владельцы уехали в неизвестном направлении, заявив, что стекло автомобиля уже было разбито.

По словам пострадавшей, ею был вызван участковый, который запротоколировал происшествие. В неприятной истории предстоит разобраться компетентным органам.

Екатерина Брязгунова