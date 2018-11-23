Глава ЗАТО уверен, что автор информационной шумихи вокруг строительства Центра совершает диверсию против страны, сообщает DEITA.RU.

Фокино. Закрытый город подводников и военных моряков. Тех, кто не понаслышке знает, сколько радиоактивных отходов накопилось в крае. Кто сталкивался с «фонящей» опасностью по роду своей деятельности и жил рядом с ней. Именно здесь новость о строительстве ДальРАО нового Центра по обращению с радиоактивными отходами встретила понимание и поддержку. Люди знают, как работает компания, доверяют ей и связывают надежды на будущее города именно с ней. О том, что дает Фокино ДальРАО, беседует с главой ЗАТО Александром Барановым.

-Александр Сергеевич, начнем с самого простого вопроса: как люди восприняли новость о строительстве нового Центра ДальРАО в бухте Сысоева?

- Мне очень странно, что шумиха началась сейчас. Можно сказать, с опозданием на два года. Ведь общественное обсуждение проекта было еще в марте 2017 года. Вся документация, все проекты были выставлены в библиотеке Фокино и в течение двух месяцев желающие могли свободно зайти, почитать, посмотреть. В итоге, обсуждение прошло спокойно, без истерики и каких-то бурных дебатов. А в конце 2018 года внезапно и непонятно откуда всплыло слово «могильник» и началось непонятное. На самом-то деле, ничего подобного в Приморье создавать не планируют. Более того, мы тут фактически жили на могильнике, если внимательно разобраться в вопросе. Как таковой могильник у нас, в Фокино, появился значительно раньше, еще в 60х годах. У же тут техническая база ТОФ была, и все отработанное топливо, все радиоактивные отходы складывались в бухте Сысоева. И вот мы здесь на такой мине и жили. А уже с 2000 года началась работа по утилизации. Благодаря ДальРАО аварийные подлодки захоронены в саркофаге, утилизированы 62 атомные подводные лодки.

- Кстати, а повышение безопасности города – это единственная выгода для Фокино от сотрудничества с ядерщиками?

- Вы раньше в Фокино бывали? Помните, какие упаднические настроения тут царили? Сейчас жизнь города улучшилась: появилась нормальная работа, мы смогли начать капитальный ремонт домов, строить садики. В общем, выстраивать комфортные условия для людей. Кроме того, у нас сократился отток населения.

- То есть, явный экономический эффект.

- Еще какой! А строительство нового центра позволит создать еще порядка 100 рабочих мест, построить современную котельную для города, отремонтировать дорогу. То есть, выгода для нас более чем очевидна.

- Александр Сергеевич, а давайте представим, что ДальРАО переработает все отходы и что дальше? Компания сворачивает производство?

- Нет, что вы! Во-первых, флот постоянно обновляется, а выработавшие свой срок подлодки надо где-то готовить к утилизации. Поэтому потребность в комплексе будет сохраняться еще очень долго. А, во-вторых, мы прорабатываем перспективы появления в городе производства. Ведь сейчас у нас только сохранились военные базы, а они не создают новые рабочие места для жителей города. Конечно, есть вакансии сторожей либо же открываются новые магазины, куда нужны продавцы. Но это не может быть основой для экономического развития города.

- Кстати, Александр Сергеевич, а у вас выстроено взаимодействие с ДальРАО по вопросу трудоустройства жителей Фокино?

- Сейчас на предприятиях кампании работают только жители Фокино. Так сложилось сразу и в дальнейшем практика изменяться не будет.

- Александр Сергеевич, если проанализировать ситуацию, как вы думаете, кому может быть выгодна информационная волна вокруг строительства Центра?

- Я бы назвал это идеологической диверсией. Дело в том, что сейчас Россия является лидером в сфере ядерной энергетики. Наши разработки существенно превосходят по безопасности, по энергоемкости все существующие аналоги. И, конечно, конкурентам надо скомпрометировать нашу страну: мол, Россия не может навести порядок даже внутри себя, что уже говорить о том, как она себя покажет на мировом рынке. Тогда как ситуация ровно противоположна – мы сейчас не только приводим в порядок свою территорию, избавляясь от опасного наследия прошлого, но и не даем весь мир засорить.

- И в завершении. Если мыслить глобальнее, то что приобретает Приморье после строительства Центра по кондиционированию и переработке ядерных отходов?

- Регион получит точку роста, где применяются высокотехнологичные методики. Кроме того, улучшается состояние нашей экологии, мы избавляемся от очень опасного груза, который на самом деле отравлял бухты края. Так что со всех сторон сплошные плюсы.

- Кстати, а ведь бытует мнение, что Приморье с этой точки зрения было безопасным, «чистым» регионом.

- Это очень ошибочно. Если поинтересоваться историей проблемы и поднять подшивку газет с 90ых годов, то на их страницах можно найти огромное количество информации, где и что хранилось, и в каких количествах. Я могу рекомендовать особо недоверчивым вплотную заняться этим вопросом.