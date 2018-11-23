Дорогие, милые и любимые женщины Приморья! От лица мужчин Законодательного Собрания поздравляю вас с Международным женским днем!Роль, которую играет женщина в нашей жизни, – всегда главная. Карьера и общественная деятельность, дом и семья – сегодня приморские женщины успешны во всех сферах и вносят большой вклад в развитие нашего края и всей страны. Но каким бы серьезным и важным делом вы ни занимались, вам всегда удается оставаться милыми, чуткими, великодушными и красивыми. Этот секрет нам, мужчинам, не разгадать никогда.Пусть этот прекрасный весенний праздник принесет в вашу жизнь новые чувства и впечатления, станет торжеством красоты и добра, подарит радость и вдохновение.Примите искренние пожелания счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик