Представители регионального отделения «Деловой России» считают, что статистика развития экономики региона показывает те направления, которые необходимо усиливать для развития региона, а также его экспортного потенциала. Своим мнением с DEITA.RU поделился Алексей Тимченко, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зон.

«На фоне общих сохраняющихся остаточных посткризисных явлений в региональной экономике мы видим, что, в целом экономика региона демонстрировала в 2018 году рост общего хозяйственного оборота на 5% в сравнении с 2017 годом – это немного, но в то же время это положительная динамика. Анализ общих экономических показателей ушедшего года, по нашему мнению, дает основания рассуждать о том, какие направления развития требуют повышенного внимания с точки зрения экономики» - подчеркнул в разговоре с корреспондентом DEITA.RU Алексей Павлович.

Эксперты Приморского отделения «Деловой России» отмечают, что 2 из 3 крупных секторов региональной экономики – промышленность и сфера услуг – дали в целом положительную статистику, а вот сельское хозяйство показало уменьшение объемов выпуска продукции. Так, на организации обрабатывающих производств пришлось 69% всей отгруженной продукции, а добывающий сектор показал 15% рост в сравнении с позапрошлым годом, в то время как обрабатывающие производства «просели» на 4%.

«Мы наблюдаем интересную тенденцию – растет, пусть и медленно, производство товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть постепенно происходит переход от сырьевой модели развития региона к производственной, это хороший тренд. Так, рост наблюдался в следующих производствах: производстве лекарственных средств и электрического оборудования (на 50%), резиновых и пластмассовых изделий (на 33%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 29%), металлургическом производстве (на 14%), обработке древесины и производстве изделий из пробки (на 10%), текстильных изделий (8%), одежды (на 3%), бумаги и бумажных изделий (на 2%). Также отмечен рост объемов выпуска конструкций и деталей сборных железобетонных (на 32%), товарного бетона (на 13%), пиломатериалов и шпона (на 7%), паркета, цемента и щепы технологической (на 3%). И это при том, что в целом статистика продукции обрабатывающего сектора все же снизилась – это значит, что появляется все больше бизнес-единиц, которые пусть и постепенно, но наращивают производство готовых изделий. Показателен тут пример лесоперерабатывающей промышленности – 10%-ый рост объемов продукции из древесины это неплохой показатель, хотя в целом все равно у нас сегодня в переработку идет не более 20% от всей добываемой древесины, так что перспективы роста и в этом секторе неплохие» - отметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» обращают внимание на то, что неоднозначной становится ситуация в агрокомплексе региона. В целом объем продукции сельского хозяйства снизился на 5%. При этом из пищевых продуктов в 2018 году увеличилось производство мяса свинины (на 11%), молока (на 8%), минеральных вод (на 7%), мороженого и масла растительного рафинированного (на 6%), колбасных изделий (на 4%), мясных полуфабрикатов (на 3%), кондитерских изделий (на 2%).

«Несмотря на то, что политика импортозамещения в целом позволила активизироваться отрасли сельского хозяйства, ряд негативных тенденций – прежде всего заболеваемость скота и птицы – сказались на том, что сократилось поголовье сельскохозяйственных животных: птицы - на 25%, крупного рогатого скота, свиней, овец и коз - по 3%, в том числе коров - на 4%. Статистика структуры сельхозпроизводства также говорит о том, что этот сектор нужно усиливать как можно скорее - основными производителями мяса и яиц являются сельскохозяйственные организации (76% и 65%, соответственно), молока – хозяйства населения (45%). Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели только 4% общекраевого объема мяса, 23% – молока, 10% – яиц. Именно потому, что доля крестьянских и фермерских хозяйств пока мала, и возникает дисбаланс – эпидемия в крупном агрохолдинге сразу же приводит к существенному падению объемов продукции на рынке, а значит – к росту цен и другим негативным последствиям» - отметил лидер «делороссов» региона.

Эксперты ведущей организации российского бизнеса отмечают, что стабильной остается ситуация в сфере торговли – рост составил 4%. Показательна ситуация в сфере услуг населению. В крае оказано платных услуг на 157.4 млрд. рублей, прирост составил 3%. На их оплату жители края тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 27% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 20% – транспортных, 12% – телекоммуникационных, 8% – медицинских. Объем бытовых услуг занимал в общем объеме платных 10%, и их было оказано на 10% больше, чем в 2017 году.

«Сравнение официальной статистики, которую обнародовал Приморскстат, с данными наших экспертов показывает, что в регионе нужно приложить усилия по нескольким основным направлениям развития экономики» - отметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» считают, что, прежде всего, необходимо диверсифицировать и развивать сельское хозяйство региона, увеличивая долю малого и среднего бизнеса – то есть фермерских хозяйств. Также необходимо активизировать содействие развитию строительного комплекса региона, поскольку объем работ а данной отрасли экономики в целом показал спад на 14% в прошлом году. В 2018 году снизился выпуск рыбных продуктов, мяса и субпродуктов домашней птицы, масла растительного нерафинированного, кисломолочных продуктов – а ведь это перспективные товары для развития экспорта в рамках сотрудничества с экономиками Азиатско-тихоокеанского региона, считают приморские представители «Деловой России».

По мнению экспертов ведущей организации российского бизнеса, интересен и анализ транспортных перевозок – перевозки грузов сохранились на уровне 2017 года, в пассажиропоток уменьшился на 6%. Поскольку это происходит на фоне развития въездного туризма, - властям необходимо задуматься о повышении доступности автоперевозок внутри региона, что будет иметь значение как для жителей региона, так и для туристов, которые не всегда передвигаются туристическими автобусами и нередко используют регулярные междугородные автобусные маршруты, - уверены представители профессионального бизнес-объединения.

«Тот факт, что на фоне официального роста количества приезжающих в край нет активного увеличения в сегменте платных услуг, транспортных перевозок, торговли и питания показывает, что пока не удалось на уровне региона создать полноценные туристические сервисы, которые бы формировали устойчивые модели потребления для туристов и создавали бы рабочие места в других секторах экономики края, в том числе и в транспортном комплексе. Поэтому целью должно стать создание полноценной туристической системы в масштабах всего региона для разных категорий визитеров, в том числе и неорганизованных групп – все они должны приносить деньги в экономику региона» - подчеркнул Алексей Тимченко.

«Делороссы» намерены передать властям свои экспертные наработки в рамках рабочего взаимодействия, а также обсудить их на мероприятиях разного уровня.

«В общем, статистика состояния экономики края показывает «окна возможностей» для развития региона. Мы планируем затронуть вопросы развития региональной экономики и содействия улучшения предпринимательского климата на ближайших встречах с руководством региона. Мы видим положительные тенденции в экономике региона – есть показатели того, что мы можем добиться более активного экономического развития края. Наши экспертные наработки и предложения по развитию хозяйственного комплекса региона также будут обсуждаться на встречах с губернатором края и в рамках ВЭФ этого года» - резюмировал Алексей Тимченко.