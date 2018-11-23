Законопроект об алиментах с детей для предпенсионеров депутаты Государственной Думы планируют рассмотреть в первом чтении 6 марта, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, с 1 января 2019 года алименты с детей смогут требовать граждане предпенсионного возраста — женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

В настоящее время право на алименты с детей имеют нетрудоспособные граждане пенсионного возраста. Изменения стали необходимы в связи с реформированием пенсионной системы и повышение возраста выхода на пенсию.

Как уточняется в законопроекте, такое право получат нетрудоспособные нуждающиеся бывшие супруги, ставшие нетрудоспособными до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

Дмитрий Санников