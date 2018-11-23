Соединенные Штаты Америки обвинили «Роснефть» в приобретении нефти у Венесуэлы вопреки санкциям, сообщает DEITA.RU.

По информации Reuters, Майкл Помпео, глава Госдепартамента США, считает, что Россия совместно с Кубой приложила максимум усилий для того, чтобы был создан кризис в Венесуэле. Кроме того, вопреки санкциям, наложенным США, российская компания «Роснефть» продолжает покупать в Венесуэле нефть.

В связи со сложившейся ситуацией теперь российские инвестиции в Венесуэле могут быть аннулированы, а само государство лишится своих счетов, на которые американские компании перечисляют плату за нефть - в настоящее время счета заморожены.

До этого под санкции попал российско-венесуэльский банк.

Анастасия Туркова