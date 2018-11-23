Американский самолёт-разведчик обследует Россию с воздуха, сообщает DEITA.RU.



По словам врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина, с 11 по 16 марта в рамках международного Договора по открытому небу, состоится наблюдательный полёт Boeing OC-135, который передаст информацию американской и норвежской стороне.

Действия иностранного самолёта-разведчика проконтролируют российские военные, которые будут находиться рядом. Россия проведёт аналогичный полёт над Люксембургом, Голландией и Бельгией.

Дмитрий Шевченко