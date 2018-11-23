Самолет-разведчик ВВС США проводит очередное наблюдение над территорией России, сообщает DEITA.RU по материалам PlaneRadar.

Как уточняет популярный авиационный паблик в Twitter, полет проходит в рамках Договора об открытом небе. Это соглашение разрешает военным проводить разведывательные полеты над иностранными территориями с целью сбора информации.

Самолет Boeing OC-135B находился в районе Комсомольска-на-Амуре, откуда направился в сторону Улан-Удэ. В 15:20 по владивостокскому времени он находился в районе Читы. Как предполагают авиаэксперты, США заинтересовались ракетной бригадой, развернутой в этом районе.

Накануне стало известно о том, что российским истребителям пришлось трижды подняться в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Как пишет газета Вооруженных сил «Красная звезда», 15 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ РФ. Истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов.

Дмитрий Санников