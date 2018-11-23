Аномально теплой признана прошедшая зима в России, сообщает DEITA.RU.

По данным Гидрометцентра России на большей части страны средняя сезонная температура воздуха превысила норму. Так, на севере Урала и юге Дальнего Востока – на 2°C и более, а на Таймыре, в Эвенкии и на западе Якутии – на 4°С и более. В других районах России температура воздуха была близка к норме.

При этом в Сибири аномально холодным выдался декабрь, а в феврале среднемесячная температура воздуха превысила норму на 3°C.

Тем временем, в некоторые района Приморья пришел снег. К примеру, жители Лесозаводска оказались настолько восхищены эти явлением, что сняли его на видео.

Таисия Масина