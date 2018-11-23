Во Владивостоке в воскресенье, 24 февраля, ожидается плюс 7 градусов выше нуля, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примгидромете, в воскресенье прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный, сильный, 11–16 метров в секунду. Температура воздуха составит 7–12 градусов выше нуля, на севере чуть прохладнее, от плюс 3-х до минус 2-х градусов.

Во Владивостоке также осадков не предвидится. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Екатерина Брязгунова