Сейчас США — единственная супердержава, и противостоять ей Россия не может, сообщает DEITA.RU. Как доказали источники «Русской планеты», экономика в Штатах в хорошем состоянии, обвал ей не грозит, а армия организована значительно лучше, чем в нашем государстве. Агрессивное поведение США на мировой арене обусловлено тем, что они сильны, и противостоять им ни одна страна не сможет. Это важно признать, чтобы видеть подлинный расклад сил и не ударяться в необоснованный ура-патриотизм.

Процессы в вооруженных силах США налажены лучше, чем у России, управление в американской армии осуществляется эффективно и слаженно, а экономика позволяет выделять на военные нужды более 700 миллиардов долларов против 46 миллиардов, которые отдает на нужды ВС Россия.

К тому же, в США устойчивая, развитая экономика, и краха не будет даже при огромном госдолге: кредиторам не выгоден обвал государства, предоставляющего такие рынки сбыта, деловое партнерство и надежные источники дохода. В то же время в России власти вынуждены распределять бюджет аккуратно, делая выбор между нуждами ВС и социальными. Экономика нашей страны сегодня неустойчива даже при стабильных ценах на нефть. А процесс управления в армии зависит не от институтов, а от конкретных кадров. Занимающий пост человек способен расстроить работу целого ведомства и не понести за это ответственности, сложив полномочия.

Перенять американский подход и сделать управление более эффективным в ближайшее время возможности нет. Мы однозначно уступаем США по военной мощи.

Нам следует смотреть правде в глаза, чтобы действовать по ситуации и отстаивать свои интересы.

Анастасия Туркова