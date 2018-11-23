Житель Москвы лишился 10 миллионов рублей из-за действий мошенника, сообщает DEITA.RU.

По информации московской полиции, неустановленное лицо путём обмана сняло деньги потерпевшего в одном из отделений банка, в котором у жертвы был открыт счёт.

По словам сотрудников службы безопасности, к ним в зал зашёл мужчина, похожий на потерпевшего, предъявил паспорт и попросил снять все деньги с якобы своего счёта. После выдачи желаемой суммы, покинул банк. Владелец счёта обнаружил пропажу, зайдя в мобильное приложение.

В данный момент полиция выяснять подробности происшествия.

Дмитрий Шевченко