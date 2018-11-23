В России за последние несколько месяцев поднялись цены на авиабилеты, сообщает DEITA.RU.

По данным порталов, которые продают электронные билеты, за декабрь-февраль стоимость авиабилетов выросла от 5 до 33%.

Так, статистика Biletix показывает, что билеты на внутренние рейсы в среднем подорожали на 17%, а на полеты в другие страны - на 23%. При этом в Aviasales считают, что средняя цена на билеты внутренних рейсов увеличилась на 7%, на зарубежные - порядка 5%. Сервис OneTwoTrip оценил рост цен на билеты внутренних рейсов в 33 %, за рубеж - в 18 %.

Ирина Петрова