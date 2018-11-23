В Приморье на берегу реки сгорел легковой автомобиль, сообщает DEITA.RU.

В среду, 7 марта, на берегу реки Давыдовки в районе Тавричанки сгорел автомобиль. По информации newsbox24.tv, на иномарку перекинулся огонь с горящих по близости камышей. Пал сухостоя застал врасплох острожного рыбака, который благоразумно не стал выезжать на тонкий лед и оставил свою машину на берегу.

«Я в шоке. Были на Давыдовке, пал пошел. До машины-то добежали, она стояла на берегу. А вот деду не повезло. Машина сгорела», — рассказывают очевидцы.

К прибытию пожарного расчета тушить автомобиль было бесполезно. Он полностью сгорел.

Отмечается, что корюшки в этот день наловить так и не удалось.

Екатерина Брязгунова