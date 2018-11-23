В первые выходные марта в районе приморского поселка Волчанец под лед ушел автобус, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам автора ролика, автобус ушел под лед по самую крышу, и теперь не понятно, чем его вытаскивать из воды.

Как отмечают пользователи Instagram, «там в разгар зимы никто на лед не выезжает, а тут, когда ходить уже опасно, он на тачке поперся. Сам рыбак, как и все по льду езжу», но это уже перебор.

Информации о пострадавших на данный момент не сообщалось.

Екатерина Брязгунова