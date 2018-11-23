К 2020 году пассажирские автобусы предлагается оборудовать подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП, сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступили представители ГИБДД. По словам начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина, именно подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, все это позволяет человеку выжить даже в страшных авариях.

Отмечается, что инициатива уже внесена в Росстандарт.

Таисия Масина