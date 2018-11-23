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Контрафактную партию игрушечных автоматов Калашникова выявили в приморском городе Находка, об этом DEITA.RU сообщили в Находкинской таможне.

Как рассказали в ведомстве, в порту Восточном выявлено 144 контрафактных игрушечных автоматов, маркированных товарным знаком «АК 47». Все игрушки привезли из Поднебесной, чтобы передать новосибирской компании.

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В компании – правообладателе товарного знака АО «Концерн Калашников» отметили, что игрушки ввезены без разрешения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Игрушечное оружие стоимостью более 300 тысяч рублей задержано.

Екатерина Брязгунова

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