Контрафактную партию игрушечных автоматов Калашникова выявили в приморском городе Находка, об этом DEITA.RU сообщили в Находкинской таможне.

Как рассказали в ведомстве, в порту Восточном выявлено 144 контрафактных игрушечных автоматов, маркированных товарным знаком «АК 47». Все игрушки привезли из Поднебесной, чтобы передать новосибирской компании.





В компании – правообладателе товарного знака АО «Концерн Калашников» отметили, что игрушки ввезены без разрешения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Игрушечное оружие стоимостью более 300 тысяч рублей задержано.

Екатерина Брязгунова