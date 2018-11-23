На Уткинской введут запрет на остановку и стоянку автомобилей, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

На улице Уткинской произошли изменения организации движения. На участке от улицы Алеутской до Океанского проспекта будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» с дополнительными табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Отмечается, что данные знаки дорожного движения установлены с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Екатерина Брязгунова