Очевидцы засняли на видео три автомобиля, которые ушли под лед в Амурском заливе, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике «Экипажи ДПС», несмотря на то, что три авто уже ушли под лед по середину кабины, автомобилисты продолжают гонять по льду, нисколько не думая о своей безопасности.

«Вот было одно видео – утонул автобус, теперь второе – грузовик ушел под лед. Вот Subaru Forester… А там вдалеке третий экземпляр – автобус, про который мы снимали видео изначально. С чего все и началось. Вон хозяин идет, мокрый. В общем, не ездите по льду», — рассказывает автор видео.

Напомним, в Приморье предусмотрен штраф за выезд на лед для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова