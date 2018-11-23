В результате вмешательства прокуратуры Хабаровского края возбуждены и расследуются более 40 уголовных дел по фактам мошенничества в сфере автострахования, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

Страховые организации массово подают обращения о фактах мошеннических действий граждан, связанных с фиктивными дорожно-транспортными происшествиями и последующим получением страховых выплат.

За 2018 год и начало 2019 года по постановлениям прокуроров отменены незаконные решения органов следствия и дознания об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества в сфере автострахования. В результате возбуждено и расследуется 48 уголовных дел.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, сразу 11 таких уголовных дел возбуждено после проведенного прокуратурой края в ноябре 2018 года «круглого стола» с представителями страховых организаций.

Ранее стало известно о «подставе» со стороны автосервиса. Житель поселка Рощино решил отремонтировать свой автомобиль во Владивостоке. Для этого он выбрал автосервис на улице Корнилова, где со спокойной душой и оставил машину. Однако, через некоторое время автомобиль пропал. По подозрению в угоне был задержан работник автосервиса. В отделе полиции он пояснил, что взял автомобиль, чтобы покататься, но, не справившись с управлением, столкнулся с другим автомобилем.

Дмитрий Санников