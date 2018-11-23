Автивист из Челябинска задержан на 28 суток из-за скандальной скульптуры, сообщает DEITA.RU.

10 марта возле здания Следственного комитета в Набережных Челнах активисты «Бессрочного протеста» установили черное надгробие с фотографией Владимира Путина и годами жизни 1952-2019.



Сообщается, что в такой форме активист Карим Ямадаев выразил протест против закона об изоляции Интернета. Ранее активист уже попадал в поле зрения полиции за установку импровизированного памятника жертвам репрессий.

Василий Кучин