В Черниговском районе на длительный срок лишения свободы осуждены местные жители за хищение имущества и оружия, сообщили DEITA.RU в прокуратуре.

В конце января 2018 года злоумышленники договорились совершить кражу имущества у жителя с. Алтыновка, достоверно зная о том, что хозяин дома отсутствует, так как находится в очередном рейсе.

Используя гвоздодер, фигуранты проникли в квартиру через окно, откуда похитили одежду, денежные средства, несколько бутылок алкоголя, всего на общую сумму порядка 32 тыс. рублей. Кроме этого, они украли металлические сейфы, в которых находились 2 единицы огнестрельного оружия, общей стоимостью около 90 тыс. рублей, патроны, порох и оптический прицел.

В дальнейшем один из злоумышленников продал оба ружья сельским жителям за 13 тыс. рублей.

Тот же вор совершил еще три кражи у жителей Черниговского района, похитив имущество на общую сумму свыше 48 тыс. рублей.

При его задержании сотрудники полиции обнаружили при нем патроны, а также наркотическое средство – гашишное масло, смешанное с табаком.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное (с учетом роли каждого в содеянном, наличия у одного из них отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) 7 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Михаил Грач