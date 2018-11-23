Банки изменят правила переводов между картами из-за нового требования Центробанка, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя председателя Банка России Сергея Шевцова, на сегодняшний день в России по-прежнему существует «банковское рабство». Проще говоря, работая с одним конкретным банком, россиянин по внутренним операциям со счетами комиссию не платит, а при переводе денег в другой банк вынужден оплатить процент. И хотя процент небольшой, всего лишь 1,5 процента, но не менее 50 рублей, сумма может достигать цифр с несколькими нулями.

Во многих странах от этого уже отошли несколько лет назад, но не у нас. Чтобы преодолеть неприятную ситуацию, Центробанк решил ввести требование — использовать единую процентную ставку комиссии при любых переводах между банками. По данным портала Akket, на данный момент ведется работа над данным законопроектом. По мнению экспертов, это может грозить тем, что банки, в том числе и «Сбербанк» начнут взимать комиссии за переводы внутри своего банка.

Екатерина Брязгунова