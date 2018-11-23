Банк России уточнил рекомендации по сбору биометрических данных, сообщает DEITA.RU.

Рекомендовано искать учетную запись клиента в ЕСИА по паспортным данным в случае отсутствия СНИЛС. Осуществлять сбор биометрических его данных одновременно с поиском, обновлением или регистрацией учетной записи в ЕСИА.

При этом необходимо проинформировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС) сразу по завершении процедуры такой регистрации.

Также стоит сообщить, что информация о подтверждении регистрации в ЕСИА будет направлена по СМС от портала Госуслуги и размещена в его личном кабинете.

Также гражданину должно быть известно, в какую именно биометрическую систему передаются его данные.



Таисия Масина