На территории Уссурийского городского округа участились случаи совершения мошенничества, связанные с банковскими картами, сообщает DEITA.RU по материалам отдела МВД России по городу Уссурийску.

Мошенники представляются операторами банка или службы безопасности банка и сообщают о том, что банковская карта будет заблокирована, либо скарты пытаются совершить снятие денежных средств. После этого сами потерпевшие называют мошенникам секретные коды. Причем, инструкции могут поступать и в виде телефонных звонков и СМС-сообщений. Заявления о таких мошеннических действиях в отделе полиции регистрируются еженедельно. Анализ совершенных преступлений показывает, что как правило звонят с номера телефонов, начинающихся на 8 800 …Кроме этого, мошенники могут называть персональные данные владельца карты и номер банковской карты, чем усыпляют бдительность жертвы.

Мошенники – это великолепные психологи. Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии, такие как блокирование карты или попытка снятие денежных средств с карты, вводя тем самым человека в состояние переживания, стресса. После чего начинается психологическая атака. В такой ситуации человек просто теряет бдительность, и делает все чтобы уладить проблему.

Полицеские рекомендуют при получении такого телефонного звонка сразу же прервать разговор и перезвонить в службу поддержки банка. Ее телефонный номер есть на обратной стороне карты. При получении смс сообщения с просьбой перезвонить для улаживания банковской проблемы, никогда нельзя перезванивать, банковские работники никогда не просят перезвонить.

Специалисты предупреждают: сотрудники банков никогда не спрашивают данные банковской карточки. Финансовое учреждение действительно может приостановить подозрительное списание денег со счета, но спрашивать об этом владельца не будет. С клиентом свяжутся позже. Если у вас возникли хоть малейшие сомнения - трубку лучше положить.

Накануне Центробанк разъяснил правила блокировки карт. В первую очередь, транзакция приостанавливается, если получателем средств является так называемый дроппер, задача которого в хакерских группировках - вывод и обналичивание похищенных денег. Данные о дропперах, в том числе номера его карт, счетов и телефонов, теперь банки обязаны передавать Банку России, который ведет межбанковские списки таких злоумышленников.

Следующим основанием для блокировки является использование при платеже устройств, которые ранее были замечены одним из банков в хакерской атаке. Их параметры по итогам каждого инцидента банки обязаны передавать в ту же межбанковскую базу - это IP-адреса, идентификаторы сим-карт (IMSI) и смартфонов (IMEI).

Ещё одна причина для блокировки - нетипичные для конкретного клиента объем, место и время операции, странная периодичность операций, необычный получатель средств, использование клиентом нехарактерного для него устройства.

Дмитрий Санников