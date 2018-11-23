Российские власти разработают предложения по определению прозрачных принципов тарифов эквайринга, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Такое решение было принято после того, как идею государственного регулирования банковских комиссий за оплату по банковским картам не поддержали ни профильные ведомства, ни банки, ни бизнес, не говоря уже о простых гражданах.

Как пишет «Коммерсант», теперь банкам, платежным системам и торговым сетям предстоит до конца марта представить в правительство список «прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов».

Напомним, представители розничной торговли, выступили за снижение банковских комиссий за эквайринг. Они привели в пример опыт Евросоюза, где подобные комиссии полностью контролирует государство. Однако банки выступили против, так как тогда им придется отказаться от бонусных программ, например кешбэка.

Екатерина Брязгунова