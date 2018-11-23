Покупательница попыталась обмануть кассира в супермаркете Владивостока, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Сотрудники супермаркета, расположенного в пригороде, заявили в полицию о том, что к ним в магазин зашла мошенница. По их словам, женщина попыталась приобрести товар по заниженным ценникам. Она самостоятельно их наклеила на пакеты с продуктами на весах самообслуживания.

Выяснилось, что при взвешивании дорогих продуктов 48-летняя уроженка Узбекистана нажимала клавишу на весах с ценником товара с меньшей стоимостью за килограмм и наклеивала этикетку на пакеты.

Однако план хитроумной покупательницы был раскрыт, и она была задержана. Ущерб от попытки мошенничества составил около 500 рублей. Прибывшие стражи порядка опросили покупательницу и составили в отношении нее административный протокол. Полицейские не исключили, что женщина неоднократно осуществляла подобную схему, пользуясь невнимательностью кассиров.

Игорь Бегунов