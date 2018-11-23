Поджигателя задержали приморские полицейские, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому району.

Бдительные граждане сообщили в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району о пале сухой травы в окрестностях села Ильинка. Со слов очевидцев, на данном участке местности был замечен гражданин, который в этот момент совершал поджог травы. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Доставленный в отдел полиции 32-летний житель села Ильинка признался в содеянном, пояснив, что не знал о введенном с 18 февраля 2019 года противопожарном режиме. Свои действия нарушитель объяснил тем, что опаливал сенокос для ускорения роста молодой травы. Злоумышленник утверждает, что хотя и уехал домой, не убедившись в том, что разведенный им огонь потух, он был уверен в безопасности своих действий. С его слов, пал не мог пойти дальше, так как сенокос расположен недалеко от озера Калтус и болотистой местности, где находится вода, которая будет препятствовать прохождению огня.

В отношении гражданина составлен протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей.

Накануне сильный пожар произошел в дачном поселке Садовый на территории Дальнегорского городского округа. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Заброшенные участки не возделывались, трава не убиралась, что способствовало быстрому распространению огня.

Дмитрий Санников