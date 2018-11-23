Полиция задержала транзитного пассажира из Бельгии, которые устроил дебош в московском аэропорту Шереметьево, сообщает DEITA.RU.

Как пишет телеканал «Царьград», бельгиец, который должен был улететь в Париж, перед отправкой заявил о наличии у него бомбы. Очевидцы говорят, что пассажир «много ругался на французском».

В результате на борт были вызваны полицейские, которые задержали иностранца.

Отмечается, что никакой бомбы в ходе обыска у него не обнаружили. Вылет самолета пришлось отложить.

Екатерина Брязгунова