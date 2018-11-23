Система быстрых платежей заработала с 28 февраля 2019 года, сообщает DEITA.RU.

С помощью системы быстрых платежей можно делать денежные переводы, зная только номер телефона получателя средств.

Центробанк России установил на 2019 год нулевую комиссию для самих банков, поэтому для клиентов как минимум в этом году, на первоначальном этапе переводы тоже будут бесплатными.

Систему в тестовом режиме опробовали клиенты 12 участников платежного рынка - Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», платежный сервис Qiwi, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая Корона".

Подали заявки на присоединение к системе быстрых платежей еще 98 банков. В то же время участвовать в системе денежных переводов Центробанка крупнейший российский банк пока не спешит. Руководитель Сбербанка Герман Греф в январе говорил, что будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения к ней, однако считает эту меру «лишним шагом».

Дмитрий Санников