Заснув в автобусе в районе остановки общественного транспорта «Кампус ДВФУ», студентка лишилась дорогого смартфона, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Беспомощным состоянием девушки воспользовался злоумышленник и похитил ее вещь стоимостью 21 000 рублей. Выйдя на следующей остановке, злоумышленник распорядился похищенным по собственному усмотрению, продав телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело, состоялся суд. Виновнику назначено за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.



Похищенное имущество было найдено и возвращено сотрудниками полиции студентке.



Таисия Масина