Плановые работы оставят жителей Владивостока не только без электричества, но и без холодной воды, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 26 февраля, с 9.00 до 17.00, свет отключат в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Ватутина ул. 12, 14, 16, 18

Нейбута ул. 26, 28

Советский район

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 55, 35

Овражная ул. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 17, 21, 15

Русская ул. 55, 55А, 55Б, 65

Шоссейная 2-я ул. 30, 42, 42А, 44, 5, 7, 7В, 7Б, 11, 5Б, 5В, 9А

Шоссейная 3-я ул. 44, 34А

Фрунзенский район

Алеутская ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 12Б

Ланинский пер. 3, 4

Трудовой пер. 13

Отключения холодной воды планируются лишь в одном районе города, с 9.00 до 16.00:

Советский район

100-летия Владивостока пр-кт 146, 148

Арсенальная ул. 15

Давыдова ул. 16, 20, 33, 38, 7

Русская ул. 49, 51, 53, 53А, 53Б, 53В, 53Д

Таисия Масина