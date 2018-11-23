На днях киевский мэр-«боксер» Виталий Кличко публично заявил о том, что в украинской столице буквально «умирает» дорожная инфраструктура, сообщает DEITA.RU.

Не менее 75 мостов нуждаются в срочном ремонте, а три из них и вовсе находятся в критическом состоянии (в украинских реалиях это означает «могут рухнуть в любой момент»).

По мнению экспертов, самые «уставшие» мосты в Киеве — это Шулявский, Метромост и мост академика Патона. Известный киевский архитектор Анатолий Фролов согласился с градоначальником.



«75 киевских мостов действительно находятся в ужасном техническом состоянии. Но три названных мэром моста — Шулявский, Патона и Метромост — должны быть срочно закрыты! — заявил Фролов. — По ним больше нельзя ездить! То, что по этим трем мостам ежедневно продолжается движение, — это безалаберность властей Киева, которая в любой момент может привести к трагедии».

Говоря о том, почему городское руководство разрешает использование аварийных мостов, архитектор сообщил: в управлении Киевом нет ни преемственности, ни последовательности. По его словам, раньше в составе «Киевавтодора» были специальные мостоотряды, которые следили за состоянием киевских мостов. Однако в последние 10–15 лет городской совет Киева не выделяет ни копейки ни на ремонт, ни на эксплуатацию мостов, пишет РИА ФАН.

«За городскими мостами давно уже никто не следит. Как следствие, мостовые переходы стремительно ветшают и приходят в негодность. Под некоторыми из них сегодня просто страшно ходить, а не то что ездить по ним. Особенно печально выглядит ситуация на фоне того, что, по словам властей, у нас в стране «идет война».

А на мосты как стратегические объекты те же власти не выделяют ни копейки! В итоге состояние многих мостов в Киеве такое, что они могут обвалиться, если по ним одновременно проедет несколько максимально груженых большегрузов», — раскритиковал власти эксперт.



Архитектор обратил внимание: при этом власти Киева зачем-то строят новый пешеходный мост, соединяющий между собой две большие городские садово-парковые зоны. И выделяют на эти цели более 500 млн гривен. «Киевское инвестиционное агентство» намерено построить в украинской столице четыре новые канатные дороги, видимо, призванные заменить собой мосты.



Кроме того, эксперты вспомнили недавние слова Кличко о том, что «всего на ремонт городских мостов требуется около 100 млрд гривен». Их необходимо привлечь за границей, у иностранных инвесторов, поскольку «киевский бюджет не в состоянии выделить такие деньги».



«Комментировать подобное — это все равно что разбирать бред сумасшедшего, при этом не будучи психиатром, — заявил эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко. — Никто никогда не вкладывает инвестиции в строительство мостов и тем более — в их содержание. Потому что из этого невозможно извлечь прибыль! Оценка в 100 млрд гривен — это еще больший бред, потому что никто даже не видел экспертного заключения по состоянию мостов в Киеве. Так может говорить обыватель на кухне, но для мэра это недопустимо!»



При этом Гаврилечко напомнил — у Киева уже много лет имеется профицитный бюджет. И если бы городские власти имели хоть малейшее желание обновить инфраструктуру, то сегодня уже не менее 20 мостов было бы отремонтировано. Он напомнил о чудовищной коррупции в украинской строительной сфере.



«Например, Дарницкий мост через Днепр — это сегодня самый дорогой мост в мире. При длине 1,1 километра на его возведение потратили 1,2 млрд (!) долларов. Для сравнения — китайцы построили мост через реку Хуанхэ длиной 42 километра за 1,5 млрд долларов. А каждый метр нового пешеходного моста в 240 метров будет стоить 2 млн гривен! Сложно даже представить, сколько денег будет «освоено» строителями, а затем распихано по карманам. Если так строить мосты, то нам вообще никаких денег не хватит!» — сокрушается Гаврилечко.



По словам экспертов, одна из причин, по которой киевская дорожная инфраструктура находится в столь плачевном состоянии, — все ремонтные работы на ней проводятся хаотично и в аварийном порядке. Например, в ходе недавнего январского ремонта опоры Метромоста рабочие в снегопад и при температуре минус 11 градусов заливали в нее бетон.

«Не будет ничего удивительного, если киевские мосты, которые постоянно эксплуатируются и ветшают с каждым месяцем, вскоре начнут падать один за другим. В том числе на головы нашим гражданам. Так, совсем недавно обрушился пешеходный мост возле киевского Института акушерства и гинекологии. А ведь он устарел всего за несколько лет.



Так вот, многие киевские мосты сегодня настолько сильно обветшали, что при нынешнем отношении к ним скоро начнут рушиться», — резюмировал Алексей Гаврилечко.



Таисия Масина