На протяжении нескольких дней в ряде СМИ муссируется информация о том, что Федеральная антимонопольная служба предложила ввести налог за снятие наличных в банкоматах, сообщает DEITA.RU. Делается это якобы для того, чтобы россияне знали точный размер снимаемой комиссии. Представители ФАС считают, что кредитные организации просто взимают деньги ради наживы, а единый налог позволил бы внести в эту операцию "прозрачности".

Россияне ожидаемо очень возмутились подобной инициативе: "Снимаю СВОИ деньги и за это плачу деньги, бежать надо из страны", "Моя зарплата, я что не могу ее снять без комиссии? Странные такие, сначала всех перевели на зарплатные карты и ещё с наших заработанных платить за снятие?", "Да пусть уже введут налог на то, что вообще работаешь, че мелочиться-то. Устроился на работу-заплати налог, в отпуск пошёл-заплати налог, на б/л ушел-налог, на пенсию-налог!".

Однако, позже Федеральная антимонопольная служба опровергла эту информацию. По замечанию ФАС, служба не выступала с соответствующей инициативой.

Таисия Масина