В Приморье китайцы создали трансграничный преступный союз, сообщили DEITA.RU в ДВСУТ СК.

Все организовал житель Суйфэньхэ. Его подельники незаконно приобретали товары для контрабанды их в КНР. Так были закуплены части и производные особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, стратегически важные товары и ресурсы, огнестрельное оружие и боеприпасы. Ценные товары хранились в подсобных помещениях, расположенных в городе Уссурийск до их перемещения в КНР.

В конце января 2018 года после окончания подготовки партии товара было принято решение о его контрабанде в ночное время суток по ледовому покрытию озера Ханки. В соответствии с преступным планом один из соучастников на снегоходе пересек Государственную границу РФ и ожидал прибытия товара для его последующего перемещения в Китай.

В 48 мешках обнаружены дериваты гималайского и бурого медведей, амурского тигра, оружие и боеприпасы, янтарь.



С учетом позиции государственных обвинителей каждому участнику преступного сообщества суд назначил наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее судом постановлен приговор в отношении 48-летней жительницы Приморья, также принимавшей участие в преступном сообществе. Ханкайский районный суд Приморского края приговорил женщину к наказанию в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн. рублей.

Михаил Грач