Полицейские помогли владивостокцу, попавшему в сложную ситуацию, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Возвращаясь с места несения службы, инспекторы ДПС капитан полиции Евгений Костенецкий и лейтенант полиции Дмитрий Холов при проезде Золотого моста увидели, что на середине трассы стоит автомобиль марки Ниссан Скайлайн. Водитель иномарки пояснил, что автомобиль не может двигаться из-за внезапно возникших технических неисправностей. Полицейские незамедлительно приняли решение своими силами убрать автомобиль с проезжей части во избежание образования затора.

Автомобилист выразил благодарность инспекторам ДПС, проявившим неравнодушие и добросовестно выполнившим свой служебный долг.

В ответ на благодарность инспекторы ДПС ответили, что отнюдь не считают свой поступок особенным: «Видеть того, кто нуждается в помощи и оказать ее – дело совести каждого человека. Мы всего лишь поступили так, как того требовала ситуация».

Михаил Грач