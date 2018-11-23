Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Москве, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся на данный момент информации, ЧП произошло на Люблинской улице в темное время суток. Водитель за рулем BMW ехал на зеленый сигнал светофора, однако буквально за секунду на его пути появился другой автомобиль, который пытался повернуть. Из-за столкновения автомобиль немецкой марки отлетел на автобусную остановку.

Как пишет "Известия", около остановки находились две девушки, они успели отскочить в сторону. Пострадали люди, которые находились в автомобилях, их госпитализировали.

Отметим, ранее другой BMW насмерть сбил нескольких пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Ирина Петрова



