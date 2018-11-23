Министр энергетики России Александр Новак рассказал, как государство будет бороться с недобросовестными АЗС, торгующими разбавленным топливом. По его словам, уже сегодня мониторинговые агентства штрафуют, а иногда и вовсе закрывают заправки за некачественный бензин, сообщает DEITA.RU.

Новак отметил главным способом борьбы с безответственными АЗС ввод новой государственной информационной системы, которая будет мониторить транспортировку всех нефтепродуктов, начиная от производственного цикла и заканчивая автозаправочными станциями. Чиновник убежден, что такой механизм исключит возможность «бадяжить» бензин на одном из звеньев цепи поставок недобросовестными компаниями.

Кроме этого, Новак предложил идею перенести уплату акцизов на плечи АЗС, вместо оптовиков. Иными словами, теперь АЗС будут уплачивать налог, введение которого демотивирует их разбавлять топливо, так как цена на бензин и дизель для них будет другая.

Максим Низкодубов