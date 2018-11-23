Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли из незаконного оборота боеприпасы и водные биоресурсы, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

Свыше 400 патронов калибра 7,62 мм были обнаружены на личном подворье одного из жителей села Яконовка Уссурийского городского округа. Цинк с боевыми патронами пограничники нашли под тентом за домом. Хозяин усадьбы искренне недоумевал, откуда он мог взяться.

Весь выявленный боезапас направлен на экспертизу. По ее окончании будет принято процессуальное решение.





Около центнера морских деликатесов изъяли сотрудники Пограничного управления у жителя пос. Славянка. Со слов мужчины морские биоресурсы он обнаружил на берегу бухты Бойсмана, и незамедлительно сложил находку в свой микроавтобус. В 5 мешках оказались свежевыловленные обитатели моря - более 75 килограммов дальневосточного трепанга и 27 килограммов отборного гребешка.

Все жизнеспособные особи возвращены в естественную среду обитания, а в достоверности истории, которую рассказал приморец, придется разобраться. В отношении удачливого жителя поселка Славянка возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море.

Дмитрий Санников