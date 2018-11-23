охота
Source ИА "Дейта.ру"

Пожилую колымчанку подозревают во взломе замка квартиры и похищении охотничьего карабина, сообщили DEITA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней женщины, которая подозревается в незаконном проникновении в жилище и хищении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в период с 2 по 10 февраля текущего года, подозреваемая с использованием ножа открыла замок входной двери одной из квартир жилого дома на улице Транспортной поселка Ягодное, после чего незаконно проникла в жилище.

Проникнув в квартиру, женщина обнаружила в комнате охотничий карабин, который, движимая корыстными побуждениями, похитила и скрылась с места совершения преступления. В настоящее время похищенное оружие изъято. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне стало известно, что бывшая глава одного из товариществ Советской Гавани похитила 3,5 миллиона при помощи подконтрольных фирм. Так как злоумышленница — единственная пользователь программы «Банк-клиент», именно она имела доступ к банковскому счету ТСЖ и право подписи банковских и финансовых документов. При этом по устной договоренности с новым председателем она продолжала осуществлять операции по бухгалтерской деятельности товарищества.

Расследование уголовного дела по статье «Присвоение или растрата» завершено. Женщине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Санников

See also