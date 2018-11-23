Пожилую колымчанку подозревают во взломе замка квартиры и похищении охотничьего карабина, сообщили DEITA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней женщины, которая подозревается в незаконном проникновении в жилище и хищении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в период с 2 по 10 февраля текущего года, подозреваемая с использованием ножа открыла замок входной двери одной из квартир жилого дома на улице Транспортной поселка Ягодное, после чего незаконно проникла в жилище.

Проникнув в квартиру, женщина обнаружила в комнате охотничий карабин, который, движимая корыстными побуждениями, похитила и скрылась с места совершения преступления. В настоящее время похищенное оружие изъято. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне стало известно, что бывшая глава одного из товариществ Советской Гавани похитила 3,5 миллиона при помощи подконтрольных фирм. Так как злоумышленница — единственная пользователь программы «Банк-клиент», именно она имела доступ к банковскому счету ТСЖ и право подписи банковских и финансовых документов. При этом по устной договоренности с новым председателем она продолжала осуществлять операции по бухгалтерской деятельности товарищества.

Расследование уголовного дела по статье «Присвоение или растрата» завершено. Женщине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.



Дмитрий Санников