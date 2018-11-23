Международный женский день прошел, но креатив торговцев цветами продолжается, сообщает DEITA.RU.

Так, во Владивостоке замечен весьма интересный подход к продажам тюльпанов.

Очевидцы сильно развеселились, оценив полет фантазии продавца: "Боги маркетинга!", "Только не дарите кому попало" ,"Интересно как заряжали" ,"Ага, уже трое отказали, не работает, но надежду не теряю, до вечера время есть. А так нафига я купил эти тюльпаны" ,"Ко мне один такой сегодня подошёл с интим тюльпанами", "Все просто, включаешь фильм для взрослых, возле тюльпанов. Пять минут, и заряжен. Но мне не помогло, видимо мало зарядили".

Таисия Масина