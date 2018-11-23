Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморском крае с 18 по 24 февраля 2019 года регистрируется ниже уровня эпидемического порога, сообщили DEITA.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняют специалисты, превышение пороговых значений зарегистрировано на трех территориях Приморья: Спасск-Дальний, Октябрьский и Черниговский районы.

Наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа типа А, среди которых превалирует А(H1N1)09 – 63,0%. Наряду с вирусами гриппа продолжают циркулировать респираторные вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие, доля их в структуре положительных находок – 34,4%.

На территории Приморского края продолжается мониторинг за приостановлением образовательного процесса в учебных заведениях, в связи с регистрацией заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди детей.

С начала эпидсезона с нарастающим итогом полностью приостановлен учебный процесс в 16 ДОУ и в 13 школах, частично в 458 классах 197 общеобразовательных организаций, в 410 группах 308 дошкольных учреждениях. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение закрытий дошкольных и общеобразовательных организаций на 50 %.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Необходимо соблюдать личную гигиену, использовать медицинские маски в местах скопления людей, поддерживать распорядок дня и отдыха, увлажнять и проветривать воздух в помещениях, избегать переохлаждения.

Дмитрий Санников