Ученые раскрыли механизм развития болезни Лу Герига, которой страдал физик-теоретик Стивен Хокинг, сообщает DEITA.RU.

казалось, что мутантный белок убиквилин перестает регулировать функционирование лизосом — компонентов клетки, отвечающих за переработку отходов метаболизма. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Выяснилось, что дефектный убиквилин способствует дисфункции протеасомы — избавляющегося от клеточного «мусора» белкового комплекса — и мешает аутофагии, при которой ненужные компоненты клетки также разрушаются.

Ученые планируют проверить, действует ли тот же самый механизм в организме людей. Тогда прогрессирование бокового амиотрофического склероза можно будет замедлить, восстановив кислотность лизосом.

Михаил Грач